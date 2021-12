Tonfo in campionato per il Leicester a pochi giorni dalla sfida con il Napoli in Europa League. Le Foxes cadono infatti 2-1 a Birmingham con l’Aston Villa nella 15ª giornata di Premier League. Un po’ di turnover per la squadra di Rodgers, che passa prima in vantaggio con Barnes ma subisce la rimonta dei padroni di casa con la doppietta di Konsa. Leicester agganciato in classifica al nono posto proprio dall’Aston Villa