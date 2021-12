La vetta della classifica – Sacchi: “L’Inter è quella che sta meglio”

Qualcuna tira il fiato, qualcuna è incerottata all’ inverosimile, qualche altra viaggia sulle ali dell’ entusiasmo, certo che, mai come quest’ anno, in testa alla classifica di Serie A vi sono 4 squadre che se la giocano. Fino in fondo. Sempre. Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34. A commentare la vetta del torneo, mai combattuta come adesso, è Arrigo Sacchi direttamente dalla pagine de La Gazzetta dello Sport: “L’Inter è quella che sta meglio. Contro la Roma ha dato una dimostrazione di forza impressionante. Ho visto un collettivo: tutti si muovevano seguendo i giusti tempi, gli spazi venivano attaccati correttamente, le verticalizzazioni erano micidiali. E poi il pressing è stato fatto con frequenza”.