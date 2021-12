La panchina azzurra è “limitata” e alla ricerca della “condizione”

Spesso si è detto delle alternative, della panchina del Napoli. Beh, quella, ieri sera, per la maggior-parte era già in campo: Malcuit, Lobotka, Juan Jesus, Elmas…Quindi, al momento di riprendere fiato, scelte obbligate, ed in campo giocatori che non sono ancora al top. I voti del CdS:

Politano (40’ st) sv

A caccia di condizione dopo il Covid.

Demme (11’ st) 5,5

Come Politano: dopo il Covid è indietro e fa quel che può.

Ounas (22’ st) 6

Una scheggia, tutta dribbling e infilate, che però stavolta non spacca la partita.