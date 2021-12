In campo alle 18.00, Sampdoria/Lazio: le formazioni ufficiali

Il primo posticipo di questa domenica si gioca al Ferraris di Genova, dove si troveranno di fronte Sampdoria/Lazio. Dopo il turno infrasettimanale, non facile per entrambe, una sconfitta per i padroni di casa ed un rocambolesco 4-4 per gli ospiti, i due tecnici hanno da poco diramato le formazioni con cui affronteranno il match:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. All.: D’Aversa

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri