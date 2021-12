In attacco delude Petagna, Il Mattino gli dà un flop voto

LOZANO 6,5

Sulla destra trova spunti, Palomino gli cerca la targa in più di una circostanza. L’uomo più pericoloso del Napoli, si divora un gol in scivolata finendo lui in rete e non il pallone. Spesso si accentra alla ricerca dello spazio alle spalle della difesa ed è determinante in occasione del pareggio azzurro.

MERTENS 7

Gioca da 9, ma anche da raccordo tra centrocampo e attacco. Prende botte da Malinovskyi e da Demiral, ma funge da fulcro fin quando riesce. Semplicemente splendido il tocco morbido per Zielinski sul gol del polacco.

PETAGNA 5

Si piazza prima punta e non ne prende e non ne vede una. Scatta ma Demiral è lì che lo prende e lo mette quasi sempre al suo posto. Poi ha l’occasione del 3-3, clamorosa, pulita in pieno recupero e quando si sbagliano palle-gol come quella che spara alle stelle non può che battersi il petto e fare mea culpa.