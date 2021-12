Il Matador Cavani per curare il mal di gol bianconero

La Juventus è la squadra che manifesta maggiormente le sue difficoltà, al momento. Visto anche il rendimento che siamo abituati vederle avere. A parte un centrocampo che stenta a trovare la quadra, e nonostante il dissesto finanziario provocato (anche) dall’ affare Ronaldo, uno dei problemi principali sembra proprio la crisi del gol. Le punte bianconere, sommando i dati attuali, hanno realizzato complessivamente nove reti. La società potrebbe operare nel mercato di gennaio per cercare di far accrescere il tasso di pericolosità nella fase realizzativa della formazione di Massimiliano Allegri. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, uno dei profili graditi sarebbe Edinson Cavani, in scadenza di contratto a giugno con lo United. L’alternativa sarebbe un vecchio pallino, ovvero Mauro Icardi dal PSG.