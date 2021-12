Everton, Benitez in difficoltà, si fa il nome di Mourinho

Dopo il pesante k.o. nel derby col Liverpool la panchina di Rafael Benitez all’Everton scricchiola e dall’Inghilterra lanciano il nome di José Mourinho per rimpiazzare eventualmente il manager spagnolo. Il tecnico giallorosso nella capitale italiana lavora da pochi mesi e risultati e prestazioni non brillano affatto, eppure secondo lo Star, sarebbe lo Special One “il prescelto” qualora don Rafè dovesse lasciare. Dal canto suo pare che Mourinho aprirebbe ad un ritorno in Premier League se dovesse presentarsi l’opportunità giusta.