Ospite al Tennis Club Napoli, in viale Dohrn, Dries Mertens:

“Stiamo facendo bene, si può sempre sognare. Quest’anno abbiamo comprato qualche giocatore che ha alzato il livello. In alcune partite serve anche fortuna, speriamo di poter festeggiare. Napoli? C’è bisogno di dirlo? Non servono parole, tutti lo sanno. Quando mi alzo la mattina, mi affaccio e vedo il mare mi chiedo ‘Come faccio a tornare in Belgio?’. Ci tornerò il più tardi possibile, spero. Maradona? Napoli è una città conosciuta in tutto il mondo, Maradona è sempre vivo. E’ molto dura, è passato quasi un anno, noi ne parliamo sempre. Ma Diego è sempre vivo e sta con noi”.