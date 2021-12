Doppia verifica per il Napoli al Maradona in Europa e campionato

Ora il Napoli è atteso alle verifiche, innanzitutto contro il Leicester in Europa League e poi contro l’Empoli, le prossime due partite i programma al Maradona. Il primo esame sarà contro il superbomber Vardy del Leicester che in Premier League ha segnato 9 gol ma che in Europa League ancora non è stato schierato da titolare da Rodgers. Il Leicester è una squadra pericolosa soprattutto in fase offensiva avendo messo a segno 23 gol. Poi non sarà semplice neanche contro l’Empoli di Andreazzoli, altra squadra che ha una grande forza offensiva. E poi ci sarà il big match al Meazza contro il Milan. Tutte partite in cui mancherà Koulibaly che rientrerà dall’infortunio muscolare nel 2022. Ora Spalletti potrà puntare sul recupero di Manolas, le cui condizioni verranno valutate in vista dei prossimi impegni. Per il Napoli sarà importante ritrovare la migliore solidità difensiva a livello di squadra che è stato a lungo il punto di forza, una delle chiavi dalle quali ripartire per riprendere la corsa in campionato dopo lo stop con l’Atalanta. Fonte: Il Mattino