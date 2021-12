COPPA DAVIS – L’Italia giocherà il preliminare in trasferta contro la Slovacchia

Il 2021 del tennis italiano è stato a dir poco incredibile, tra risultati, tornei vinti e prestazioni convincenti, ma ci si proietta al 2022. Per l’Italia di coach Volandri ci sarà già tra il 4 e il 5 Marzo la gara del turno preliminare in trasferta contro la Slovacchia. In caso di successo per Berrettini e company, si arriverà alle fasi finali. Ecco il resto del primo turno.

Francia-Ecuador; Spagna-Romania; Finlandia-Belgio; Usa-Colombia; Olanda-Canada; Brasile-Germania; Ungheria-Australia; Norvegia-Kazakhstan; Svezia-Giappone; Argentina-Repubblica Ceca; Corea-Austria.

Fonte: ansa.it