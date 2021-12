Centrocampo: per “Il Mattino” due top e un flop

LOBOTKA 6,5

La pressione di Freuler e soprattutto di De Roon gli cancellano lo spazio per riflettere e la gara si fa terribilmente più complessa: difficile che abbia spazio e tempo per riflettere ma non va mai in affanno. Esce per un problema muscolare e senza di lui in mezzo al campo si spegne la luce.

ZIELINSKI 6,5

La posizione di partenza più lontano dagli ultimi 30 metri lo penalizza tanto, così come la guardia montata da De Roon su di lui rende tutto meno brillante. Sale di tono col passare dei minuti e trova il gol del pareggio con determinazione e classe. Va in affanno senza Lobotka.

ELMAS 5

Il confronto con Toloi è tosto, non trova subito le misure nella catena con Mario Rui. Deludente nel primo tempo e nella ripresa approfittando degli spazi si piazza spesso vicino a Mertens. Con Petagna in campo preferisce agire molto più vicino ma in ogni caso non si mette mai in vista. E quando lo fa non lo fa come dovrebbe.