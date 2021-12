Centrocampo “illuminato” da Lobotka, Zielinski dispensa calcio

Emergenza. Questa è stata la parola più utilizzata negli ultimi giorni. Senza Fabian e senza Anguissa, con Demme ancora non al meglio, centrocampo da reinventare. Ed eccolo, il faro: Lobotka. Non a caso quando esce per infortunio (anche lui!) le cose cambiano, mentre Zielinski ci mette qualità ed Elmas tutto quel che ha! Il CdS vota il reparto:

Lobotka 7

Regia di qualità, idee e interdizione (6 possessi guadagnati): 55 minuti da colosso. Parte basso, davanti alla difesa, ma lo trovi ovunque: è lui a lanciare Malcuit sul pareggio, tanto per dirne una, e non è un caso che gli equilibri saltino quando esce per un problema a una coscia.



Elmas 6

A sinistra nei tre davanti, certo, ma fa da spola e raccordo. Tanto sacrificio e la solita apprezzabile energia.

Zielinski 7

Un tempo da campione: da vertice alto dell’asse centrale strappa, inventa e dispensa calcio. E poi il gol, il quinto, alla sua maniera. Nella ripresa va in sofferenza come tutti.