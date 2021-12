Uomini contati per mister Spalletti: occhio anche ai gialli

Oltre alla lista degli infortunati di mister Spalletti, occorre dare un’occhiata anche ai calciatori in diffida. In casa Napoli sono in due. Si tratta di Mario Rui ed Anguissa, due titolari (solitamente) indiscutibili di Spalletti. Il secondo, come purtroppo è noto, è fuori per problemi fisici, ma il portoghese, che sarà sicuramente in campo dal primo minuto stasera, deve stare molto attento. La coperta non è molto corta, ma cortissima, ed il Napoli domenica è atteso dall’ Empoli: non si può rischiare di vedere allungare la lista degli indisponibili.