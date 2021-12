SSCN – Vince l’Atalanta ma il Napoli esce tra gli applausi del Maradona

Il Napoli ha perso contro l’Atalanta al Maradona per 2-3, e perde anche la vetta della classifica. Questo il commento della SSCN alla partita. Vince l’Atalanta ma il Napoli esce tra gli applausi del Maradona. Partita vibrante che probabilmente avrebbero meritato di vincere entrambe. Prevale la Dea in rimonta, laddove erano stati gli azzurri a rimontare per primi. Avanti l’Atalanta con un sinistro micidiale di Malinovskiy, il Napoli pareggia con un inserimento caparbio di Zielinski. E ad inizio ripresa Mertens segna da fenomeno con una progressione di 40 metri. Poi però tocca alla Dea che accosta e sorpassa con Demiral e Freuler. Il Napoli ha l’occasione del pareggio all’ultimo respiro con Petagna. Sarebbe stato più giusto, ma merito all’Atalanta che vince una partita davvero emozionante. Al Napoli gli applausi e l’orgoglio per aver tenuto il campo con autorevolezza nonostante le tante assenze. Si torna in campo giovedì contro il Leicester per fare strada anche in Europa.