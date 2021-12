Spalletti si accusa: “Lo dico sempre ai calciatori e ci son caduto io!”

Oggi, in attesa del ricorso contro la squalifica di due giornate rimediata dopo l’espulsione con il Sassuolo, andrà in tribuna. «Dico sempre ai calciatori di non cadere nelle provocazioni degli avversari, di accettare un errore arbitrale e di tenere un certo comportamento: quanto è accaduto è la concretizzazione di ciò che non si deve fare e quindi pagherò una multa alla squadra. Bisogna sapersi trattenere davanti all’ingiustizia come fanno gli arbitri quando sbagliamo noi».

In panchina andrà il suo vice, Domenichini, mentre in campo la guida sarà Mertens: «Sarà il capitano: ci deve indicare la strada».

E tutto intorno, la gente. I tifosi: «Il nostro stadio diventa fondamentale».

Parola ai trentamila.

F. Mandarini (CdS)