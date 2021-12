Serie A, ore 15.00 – Milan/Salernitana: le formazioni ufficiali

Il sabato calcistico comincia a San Siro. Alle 15.00 saranno in campo i rossoneri del Milan contro la Salernitana per dare il via ai tre anticipi di giornata, validi per la 16ma di Serie A. I tecnici delle squadra hanno da poco diramato le formazioni con cui intendono affrontare il match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Pellegri. A disposizione: Mirante, Tătărușanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Krunić, Messias, Tonali, Ibrahimović, Maldini. All. Pioli

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli; Schiavone; Di Tacchio; Coulibaly L., Ranieri; Zortea; Gyomber; Simy; Bogdan; Ribery. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli; Djuric; Kastanos; Obi; Kechrida; Capezzi; Delli Carri; Vergani. All. Colantuono