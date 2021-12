Serie A/Il Milan batte facilmente la Salernitana e conquista momentaneamente la vetta

MILAN-SALERNITANA

Nell’anticipo della 16a giornata di Serie A il Milan vuole ritrovare la vittoria in casa dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo, a San Siro arriva l’ultima in classifica, la Salernitana di Colantuono che cerca la prima vittoria in trasferta.

PRIMO TEMPO

Pronti via al primo affondo del match il Milan trova subito il vantaggio al 5′. Leao scende sulla fascia sinistra, va via a due uomini e serve al centro Kessie’ che con il mancino devia in rete 1-0. Al 13′ Bakayoko serve Diaz solo al centro dell’area, spaccata dello spagnolo, ma trova solo l’esterno della rete. Al 18′ il Milan raddoppia: pallone filtrante di Leao per Diaz, lo spagnolo serve Saelemaekers sulla destra, sinistro potente sul palo lontano e Belec battuto, 2-0. Al 43′ mancino potente di Zortea al limite ma Maignan blocca in due tempi. Sul finire del primo tempo Kessie sfiora il raddoppio, la conclusiuone di Leao viene deviata ed arriba all’ivoriano che calcia al volo, ma il pallone va fuori.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa attacca il Milan che sfiore il tris, tacco di Messias per Florenzi, cross in mezzo ma Kessie di poco non impatta il pallone. Al 66′ destro potente di Florenzi, devia un difensore ma Belec non si fa beffare. Al 69′ il Milan padrone del campo sfiora ancora il g0l: cross di Florenzi per Kessie che è solo al centro dell’area, ma interviene in scivolata Veseli e salva la Salernitana. Al 79′ Saelemaekers serve di prima intenzione Diaz che ha tutto lo spazio per girarsi e calciare davanti a Belec , ma il tiro va fuori. Nel finale la Salernitana sfiora il gol del 2-1, Jaroszynski solo davanti a Maignan ma calcia alto. Al fischio finale il Milan vince 2-0 e riconquista momentaneamente la vetta.

TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez(62’Ballo-Touré); Kessie(79’Tonali), Bakayoko(46’Bennacer); Saelemaekers, Diaz, Leao(46’Messias); Pellegri(15’Krunic).

A disposizione: Mirante, Tătărușanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Krunić, Messias, Tonali, Ibrahimović, Maldini. All. Pioli

SALERNITANA (5-3-1-1): Belec; Zortea(62’Kechrida), Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri(79’Jaroszynski); Schiavone,Di Tacchio(46’Kastanos), Coulibaly L.; Zortea; Ribery(62’Duric); Simy(61’Bonazzoli).

A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli; Djuric; Kastanos; Obi; Kechrida; Capezzi; Delli Carri; Vergani. All. Colantuono

STADIO: San Siro, Milano.

ARBITRI: Mokhtar – Miele D., IV: Dionisi, Var: Orsato, Avar: Tolfo.

RETI: 5’Kessie(M), 18’Saelemaekers(M)

NOTE:Ammonito Bakayoko(M), Di Tacchio(S), Duric(S)

Rec: +1, +3.

A cura di Antonio Bisesti.