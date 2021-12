SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Doppio Girelli per il successo a Reggio Emilia della Juventus

Questo pomeriggio i riflettori della serie A femminile erano puntati su Sassuolo-Juventus, scontro al vertice del campionato. Le bianconere vincono per 0-2, decisiva la doppietta di Girelli e allungo in graduatoria. Per il resto primo successo in campionato della Lazio Women contro l’Hellas Verona, decide la spagnola Martin. Infine la Fiorentina vince per 3-1 contro il Pomigliano che crea tanto, ma spreca, mentre le viola sono ciniche con la doppietta di Sabatino e la rete di Lundin.

Lazio Women-Hellas Verona 1-0

Sassuolo-Juventus 0-2

Fiorentina-Pomigliano femminile 3-1

A cura di Alessandro Sacco