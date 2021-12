Salvione (CDS): “Sulla gestione del gruppo non possiamo dire nulla a Spalletti”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, ecco le sue parole: “Le scelte di Spalletti sono dettate dalle assenze: Politano, Mertens ed Elmas avanti, col macedone che si gioca il posto con Lozano. A centrocampo ci saranno Demme, Lobotka e Zielinski, in porta Ospina ed in difesa Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. Il mister, però, recupera Ounas, che potrebbe scendere in campo a partita in corso. Il ragazzo è tenuto in grande considerazione da Luciano, ed è ritenuto l’uomo che può spaccare le partite. Le assenze del Napoli sono tantissime e pesanti: un mese fa c’era il terrore della Coppa d’Africa, adesso la situazione è compromessa ancora di più, perché a Koulibaly, Anguissa ed Osimhen, si aggiungono le assenze di Fabian Ruiz ed Insigne. Sulla gestione del gruppo non possiamo dire nulla a Luciano Spalletti, le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa hanno il fine di caricare i ragazzi. Gli vanno dati i meriti anche per il fatto di aver recuperato tutta la rosa, compresi quelli che nella scorsa stagione non venivano ritenuti all’altezza nemmeno di fare qualche minuto, un esempio su tutti è Lobotka”.