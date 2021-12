S. Fornoni (Ansa): “Gasperini schiererà Pessina ad uomo su Zielinski”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Simone Fornoni, giornalista Ansa:

“Gasperini non recupererà Lovato, che starà fuori per ancora una settimana, mentre per Gosens, strappato al bicipite femorale destro, i tempi di recupero sono ancora incerti. Quest’ultimo, però, è stato ben sostituito da Pezzella, rivelazione, e Zappacosta, che sarà titolare stasera. Orobici distratti dalla Champions? Non credo che sottovalutino gli avversari nonostante le sette assenze degli azzurri, ma ci saranno retropensieri riguardanti la partita di mercoledì. La priorità potrebbe essere la partita di coppa, ma non dimentichiamo che l’obiettivo di Gasperini è quello di guadagnarsi un posto tra le prime quattro in questa stagione. Mi aspetto Pessina ad uomo su Zielinski per bloccare sul nascere la fonte di gioco dei partenopei, nonostante l’italiano non stia rendendo al top, dal punto di vista tecnico, ma fisicamente resta una garanzia. I probabili 11 che scenderanno in campo dal primo minuto sono: Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. Il modulo, manco a dirlo, sarà il 3412”.