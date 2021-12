Reja: “Il Napoli può interrompere l’egemonia della Juve e delle milanesi”

Il doppio ex di Napoli e Atalanta, Edy Reja, ha rilasciato un’intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport, per parlare del match di questa sera: “Un incontro aperto a qualsiasi risultato. L’Atalanta può contare sul rientro di diversi giocatori, la formazione è praticamente al completo a parte Gosens. Il Napoli invece ha qualche problema in più, gli manca il giocatore fondamentale in ogni reparto: Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen. Sono assenze pesantissime. Scudetto? Anche l’Atalanta è in corsa. Sarà fondamentale arrivare in primavera in grande salute. Le condizioni devono essere ottimali perché i valori ci sono. Entrambe le squadre giocano un calcio bello, piacevole e redditizio. Anche il Napoli è migliorato rispetto agli anni precedenti, è più concreto in fase di finalizzazione. Il principale indiziato a rompere l’egemonia della Juve e delle milanesi (non necessariamente quest’anno) è proprio il Napoli. L’Atalanta è davvero forte, ma gli azzurri hanno una rosa di qualità e mi danno l’impressione di potercela fare prima”.