PRIMAVERA 1 – Napoli-Inter 0-2, nerazzurri cinici, azzurrini poco concreti

Il Napoli Primavera ha affrontato presso lo stadio “G. Piccolo” di Cercola, l’Inter, per l’undicesima giornata. Inizio aggressivo degli azzurrini, ma gli ospiti passano in vantaggio di testa con Casadei su azione da calcio d’angolo. I ragazzi di Frustalupi restano in dieci per il rosso a Saco, ma hanno l’occasione per pareggiare, Ambrosino si fa parare il rigore dal portiere nerazzurro. Nella ripresa gara in gestione per gli ospiti che raddoppiano nel finale con Satrinano.

NAPOLI: Idasiak; Barba, Costanzo (86′ Toure)), Ambrosino (86′ Mercurio), Cioffi (53′ Vergara), Spavone (73′ Spavone, Hysaj, Di Dona (73′ Marazzino), Marchisano, D’Agostino, Saco. All. Frustalupi

La classifica: Roma 24, Napoli, 19, Inter 18, Fiorentina 17, Torino 17, Juventus 17, Empoli 16, Sampdoria 16, Cagliari 15, Atalanta 14, Genoa 14, Spal 14, Verona 13, Sassuolo 13, Milan 11, Lecce 10, Bologna 7, Pescara 5.

Fonte: sscnapoli.it