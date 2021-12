PRIMAVERA 1 – Esce in barella il difensore dell’Inter Pelamatti

L’Inter di Christian Chivu vince per 0-2 contro il Napoli, con una rete per tempo di Casadei e di Satriano. Gli azzurrini restano in dieci per il rosso ai danni di Saco e sbagliano il rigore con Ambrosino che sulla respinta del portiere manda sulla traversa. In casa nerazzurra attimi di spavento per l’uscita in barella del difensore Pelamatti. Colpo in volto, ma per fortuna il ragazzo è apparso cosciente, ma resterà in osservazione in ospedale per ulteriori accertamenti.

Fonte: fcinternews.it