Sergio Pellissier, storico attaccante del Chievo, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Non è mai facile giocare contro l’Atalanta, neppure se sei al completo con la rosa. Stasera si affronteranno due attacchi molto forti. I giocatori visti col Sassuolo non sono comunque scarsi e Mertens è in strepitosa forma e questo va detto. Gol al Napoli? Ne ricordo uno bello fatto a De Sanctis al volo. Molto bello. Ma non so quale sia stato il mio più bello”.