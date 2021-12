Napoli/Atalanta: seconda gara da titolare per Juan Jesus

Contro l’Atalanta sarà per Juan Jesus la seconda presenza da titolare in campionato dopo l’esordio contro il Verona, partita in cui Koulibaly era squalificato per l’espulsione subita nel finale nel derby dell’Arechi contro la Salernitana. In Europa League giocò da difensore centrale con Koulibaly a Mosca contro lo Spartak e da terzino sinistro i due match contro il Legia Varsavia al posto dello squalificato Mario Rui. Oltre a Koulibaly per la sfida contro la formazione di Gasperini è indisponibile anche l’altro difensore centrale Manolas: tocca quindi a Juan Jesus che giocherà in coppia con Rrahmani. I due difensori centrali azzurri avranno il compito non semplice della marcatura di Zapata, un avversario pericolosissimo che in campionato ha segnato 9 gol. Fonte: Il Mattino