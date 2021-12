Juan Jesus ha la fiducia di Spalletti: “Lo conosco da diverso tempo”

Juan Jesus titolare contro l’Atalanta, sostituirà Koulibaly, un pilastro della difesa del Napoli che si è infortunato mercoledì sera nella sfida contro il Sassuolo: il difensore brasiliano è tra i più esperti del gruppo azzurro e in lui Spalletti ripone la massima fiducia. «Juan Jesus lo conosco da diverso tempo: si è fatto già conoscere ed apprezzare come persona negli anni precedenti, tutti ne parlano bene nel nostro mondo. Ha esperienza, forza da vendere, conoscenze: farsi trovare pronto è ciò che fa la differenza per quelli che hanno giocato di meno, lui ha tutte le caratteristiche per fare i suoi compiti in maniera precisa», ha detto il tecnico nella conferenza stampa di vigilia. Fonte: Il Mattino