Juan Jesus allertato da Spalletti, l’ex difensore della Roma finora si è fatto trovare pronto

Juan Jesus ha avuto Spalletti come allenatore a Roma per una stagione (2016-2017): in maglia giallorossa il difensore brasiliano ci ha giocato cinque anni, avventura chiusa al termine della scorsa stagione. Il Napoli lo ha preso quest’estate a parametro zero, proprio su indicazione del nuovo tecnico azzurro che lo conosceva bene: l’ex difensore della Roma finora si è fatto trovare pronto quando è stato schierato da Spalletti e ha confermato la sua duttilità disimpegnandosi nella difesa a quattro sia nel ruolo di centrale che di terzino sinistro. Fonte: Il Mattino