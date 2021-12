I numeri di Zapata nel post Napoli

L’addio praticamente inevitabile dopo 15 gol in 53 presenze. Terminata la parentesi alla Sampdoria, tre anni e mezzo fa Zapata iniziò la sua carriera a Bergamo, con 23 reti in 37 gare nel 2018/19, ad oggi la sua miglior stagione con la maglia degli orobici. Gli infortuni lo hanno frenato più del dovuto, come lo stop per tre mesi nel 2019 dopo un trauma muscolare accusato in nazionale e che lo portò addirittura a curarsi in Spagna. Tempi ormai archiviati visto l’attuale stato di forma: 9 gol in 12 gare di campionato, con sette reti consecutive tra serie A e Champions League. Soltanto le temperature sono riuscite a fermare momentaneamente il colombiano, come confermato da Gasperini: il tecnico voleva farlo entrare contro il Venezia, ma Duvan avrebbe risposto scherzosamente «no, fa troppo freddo». Fonte: CdS