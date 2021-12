[Formazioni] Napoli-Atalanta, ballottaggio Elmas-Ounas. Per gli orobici scelto il tridente offensivo

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà l’Atalanta, per cercare di proseguire la sua marcia positiva per i primi posti della classifica. In casa azzurra tante le assenze, tra infortuni e Covid, Spalletti cercherà di schierare la migliore formazione possibile. Il dubbio della vigilia è tra Elmas e Ounas, con il macedone in vantaggio sul franco-algerino, vista la lunga assenza per infortunio. Per il resto Demme sostituirà Fabian Ruiz. In casa orobica scelto il tridente: Pasalic, Ilicic e Zapata, con Muriel, Malinovsky e Pessina pronti in casa di necessità.

Fonte: CdS