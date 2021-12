Fabian Ruiz e Insigne, riposo “precauzionale” in vista della prossima settimana

Ieri il responsabile dell’area medica del Napoli Raffaele Canonico, aveva anticipato praticamente che Fabian Ruiz e Insigne non avrebbero fatto parte della sfida contro l’Atalanta. La conferma è arrivata da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Il centrocampista spagnolo si è allenato in palestra e svolto terapie, per la contrattura al soleo. Per il capitano invece solo nella parte finale allenamento con il gruppo. Entrambi si proverà a recuperarli per la gara decisiva contro il Leicester di Europa League, al più tardi contro l’Empoli di domenica pomeriggio. Certamente per il tecnico di Certaldo non sono assenze di poco conto, però stasera c’è l’Atalanta ed ottenere punti darebbe tanto morale per il presente, ma anche per il futuro.

Fonte: F. Mandarini CdS