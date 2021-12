Dubbi di formazione per Spalletti, difesa unica certezza!

Il reparto già definito, infiocchettato e pronto per l’uso, è la difesa. Scelte praticamente scontate, anche perché Manolas è indisponibile e per il resto è una sorta di filastrocca recitata a memoria dalle prime giornate: Ospina in porta e la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus al posto di Koulibaly e Mario Rui. Nota a margine: Di Lorenzo giocherà la ventunesima partita consecutiva, dopo le venti messe in fila tra il campionato e la coppa dal primo all’ultimo istante. Senza contare le sei con la Nazionale dal 5 settembre tra qualificazioni Mondiali e Nations: anche quelle dall’inizio alla fine. Un fisico bestiale. Da studiare.

Fonte: CdS