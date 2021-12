DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Atalanta, Spalletti convoca il classe 2003 Mane

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Mariani; Ass1: Longo; Ass2: Vono; IV: Fourneau; VAR: Banti; AVAR: Passeri

18,40 – Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, stasera squalificato, ha inserito nella lista il classe 2003 Mane. Il giocatore viene dalla Primavera ricopre il ruolo di difensore centrale, ma è anche terzino destro, con forza fisica e scatto.

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà l’Atalanta, in una sfida davvero interessante e che spesso ha regalato gol e spettacolo. Il tecnico degli azzurri Spalletti, squalificato per la gara, dovrà fare a meno di Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen, con diversi dubbi da sciogliere per la formazione. Gli orobici invece dovranno fare a meno di Gosens e Lovato. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati dal campo in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco