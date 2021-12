Dazn – Spalletti: “Stasera la squadra in campo poteva essere questa e basta”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a fine gara interviene ai microfoni DAZN: “Mi dà fastidio la sconfitta, perchè la squadra si è comportata da squadra vera, certo, in alcuni dettagli potevamo fare meglio, c’è un po’ di rammarico, ma direi che il dubbio di non essere all’ altezza è stato spazzato via. Abbiamo perso la gara perchè l’Atalanta è forte, perchè è gestita bene a livello societario, per la qualità di calcio che offre. Loro hanno tecnica, fisicità, temevamo le punizioni e i calci piazzati, ma anche in questo siamo stati bravi. Sul 2-1 per noi ci hanno portato a sbandare, mi dispiace solo perchè qualche occasione anche nel finale l’abbiamo avuta e non l’abbiamo sfruttata. Bisogna accettare, con rammarico, ma bisogna accettare. Ci siamo messi a tre perchè è un’impostazione che bisogna approfondire, in Europa lo fanno in tanti, costruendo in tre i terzini vanno un po’ più su tutti e due ed io credo che questo con l’Atalanta ci abbia giovato, facendoci restare in equilibrio. Poi, dovevo far giocare alcuni calciatori a non potevo metterli in difficoltà, dovevo giocare così. Stasera la squadra che ho scelto sarebbe stata questa anche se non l’avessi scelta”