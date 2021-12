DAZN – Mertens: “Sono un po’ triste, ma torneremo a stare dove è bello stare”

Un Dries Mertens un po’ deluso si presenta ai microfoni di DAZN: “5 gol nelle ultime 4, ma stasera io sono triste. Stavamo facendo un’ottima gara, siamo riusciti ad andare sul 2-1, e poi non siamo stati capaci di fare risultato. Ci sono stati giocatori che non giocavano da tempo, Malcuit ha fatto una partita enorme, Lobotka è stato bravissimo nel primo tempo davanti alla difesa, abbiamo cambiato modulo per mettere ognuno al proprio posto, visto che mancavano tantissimi calciatori. Certo, l’ Atalanta è forte, viene addosso, non sempre si riesce a andare in profondità, nonostante ci abbiamo provato. Stasera sono triste, ma da domani mi ritornerà il sorriso, anche perchè giovedì abbiamo una partita importante e domenica vogliamo ritornare a vincere per ritornare a stare là, dove è bello stare”