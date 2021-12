Complicata pubalgia, Fabian potrebbe ritornare nel 2022

Ieri il medico del Napoli, Raffaele Canonico, ha informato in radio i tifosi azzurri, sulle condizioni degli infortunati in casa azzurra. Out sia Insigne che Fabian, il messaggio arriva forte e chiaro. Il loro problema nasce dal sovraccarico. Sull’andaluso oggi la Gazzetta dello Sport dà qualche indicazione in più. Scrive che è alle prese con una complicata pubalgia e che potrebbe tornare in campo direttamente con l’anno nuovo. Si legge:

“E soprattutto perché il difensore senegalese e probabilmente anche lo spagnolo – alle prese con una complicata infiammazione, una pubalgia detta in maniera volgare – li rivedremo nel 2022”.