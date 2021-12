Alberto Polverosi (CdS): “L’intuito di Luciano Spalletti”

A. Polverosi commenta sul CorrSport:

“L ’Atalanta è la squadra più in forma di quest’ultimo mese di campionato, arriva da quattro vittorie di fila, compresa quella di Torino contro la Juventus, 17 gol fatti, 3 subiti. Una squadra così avrebbe potuto fare anche a meno dell’incredibile agevolazione che il Napoli, suo malgrado, le concederà questa sera al “Maradona”. I cinque titolari assenti nello scontro diretto sono anche i cinque migliori giocatori di Spalletti. Mai vista un’emergenza del genere. Tutti i reparti intaccati e indeboliti: Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Osimhen e Insigne. Proviamo a fare un giochino, a togliere alle altre tre squadre di vertice i primi 5 giocatori divisi per reparto. Inzaghi dovrebbe rinunciare a Bastoni, Brozovic, Barella, Dzeko e Lautaro Martinez; Gasperini perderebbe Palomino, De Roon, Pasalic, Ilicic e Zapata; Pioli oltre a Kjaer (che non ci sarà per quasi tutta la stagione) dovrebbe fare a meno di Tonali, Kessie, Brahim Diaz e Ibrahimovic. A tutti resterebbe davvero poco.