Tour de force con gli uomini contati…oggi diverse valutazioni

Domani, poi giovedì con il Leicester, infine domenica con l’Empoli. Tre partite in sette giorni, un vero tour de force soprattutto per una squadra in emergenza. Quindi Spalletti deve dosare le forze. Ounas, Politano e Demme sono tornati in gruppo e questa è sicuramente una buona notizia, ma al di là delle frasi di ottimismo necessarie, se Insigne non dovesse recuperare, la soluzione potrebbe essere quella di spostare Lozano a sinistra e schierare Politano a destra. Con Mertens prima punta. E a centrocampo Demme e Lobotka assieme dall’inizio, un po’ come era nel disegno originale di questa estate prima dell’infortunio dell’italo-tedesco. Con il ritorno al 4-3-3 classico. In difesa, non si scappa. Anche se, a proposito di malanni, oggi Manolas potrebbe pure dare la sua disponibilità a meno che la gastroenterite che lo ha mandato al tappeto prima del Sassuolo non sia di natura nervosa. Non farebbe il titolare domani, ma magari con il Leicester darebbe la possibilità di respirare a Rrahmani. Che pure (nazionale compresa) ha un minutaggio da record, considerando che negli ultimi due mesi e mezzo ha iniziato dalla panchina solo con il Legia Varsavia e lo Spartak Mosca.

Il Mattino