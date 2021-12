Spalletti recidivo, stop: poco importa se il tecnico aveva ragione

7 in condotta, o magari dietro la lavagna. È durissima la sentenza del giudice sportivo Mastrandrea nei confronti di Spalletti: due giornate di squalifica.

Ecco. La parola recidivo è come una spina. Poco importa se quell'applauso a Massa era tutt'altro che ironico e se anche la moviola ha dimostrato che le proteste di Spalletti nella gara con il Sassuolo erano sacrosante: c'era fallo su Rrhamani. Hanno dato fallo di Demme e da quella punizione il Sassuolo ha fatto gol. Il ricorso verrà discusso nella prossima settimana. La motivazione: «per avere, al 47′ del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un assistente; recidivo».

Ma non solo il Napoli ha da ridire per l’arbitraggio di Pezzuto. Perché anche il Sassuolo ha qualche mal di pancia per il gol annullato a Defrel al 94′. Il dito puntato, però, non è sul direttore di gara quanto piuttosto su chi era al Var, ovvero Nasca.