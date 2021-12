In occasione della sfida di domenica 12 Dicembre alle ore 18,00 allo stadio “Maradona” tra il Napoli e l’Empoli, le due squadre dovranno evitare i cartellini gialli. In modo particolare in casa azzurra riguarda Mario Rui, mentre per i toscani rischia l’ex della sfida, ovvero Sebastiano Luperto.

Diffidati

Napoli – Mario Rui

Empoli – Luperto