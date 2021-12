RIVIVI IL LIVE – Il dottor Canonico a RKK sugli infortuni: Insigne e Fabian out

premere f5 per aggiornare

Termina la chiacchierata con il dottor Canonico

Manolas – Oltre all’ infortunio, c’è stato il problema intestinale, si sta riprendendo e contiamo di riaverlo quanto prima al cento per cento.

Osimhen – Il post operatorio procede bene, ha ripreso ad allenarsi in regime domestico, ad inizio settimana prossima comincerà a lavorare sul campo, poi in base a test ed esami, potremmo cominciare a valutare i tempi. Il problema sarà capire quando il suo organismo, le sue ossa, ci potranno dare certezze in merito ad eventuali contrasti. Stiamo parlando di una serie di fratture, le zone interessate sono diverse, quindi è complesso dover valutare. Oltre all’ aspetto fisico, poi c’è quello mentale. Lui ricerca il contatto con il pallone e l’avversario, ma la sua forza di volontà mi rende fiducioso.

Anguissa – Occorrevano 4 settimane, lui sta lavorando in campo, abbiamo bisogno della prima metà della settimana prossima per valutare se riusciamo a recuperarlo per le prossime gare. Dobbiamo aspettare le valutazioni diagnostiche, fisiche e strumentali.

Fabian e Lorenzo – Non sono infortuni, ma sovraccarico. La problematica è il recupero, le partite sono troppe, non c’è tempo per allenarsi bene, e per recuperare. Fabian ha lavorato in palestra, Lorenzo solo una parte con il gruppo. Credo sarà veramente difficile vederli in campo domani sera

Koulibaly – Abbiamo cominciato l’ iter riabilitativo, un infortunio che in linea generale tiene fuori circa 5 settimane, ma questo dipende dalle singole evoluzioni. Per cui difficile vederlo in campo prima del prossimo 6 gennaio

La radio ufficiale della SSCN ospita il medico della società azzurra per parlare con lui della situazione infortunati in casa Napoli. Il dottor Canonico aggiornerà i tifosi con diagnosi e tempi di recupero dei calciatori azzurri al momento fermi ai box. L’appuntamento con il live de IlNapolionline è alle ore 13.00