Per Osimhen una maschera speciale in 3D e per Spalletti una buona notizia per il futuro

Il Napoli avrebbe bisogno di buone notizie, per cercare di giocarsela al meglio le prossime partite e chiudere al meglio la stagione 2021. Gli infortuni dei vari Koulibaly, Anguissa e Osimhen, oltre alla squalifica di mister Spalletti per due turni, non sono certamente il miglior viatico. Tuttavia per il bomber nigeriano iniziano ad esserci delle tiepide speranze per il futuro. Intanto lunedì scorso sono stati tolti i primi punti di sutura e si sente bene, avendo già lavorato con cyclette e tapis roulant. La prossima settimana inizierà ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno. La novità delle ultime ore è che sarebbe pronta una maschera in carbonio in 3D, sul calco del volto della punta ex Lille per non andare nella zona del sopracciglio. La prognosi parla di novanta giorni, ma non si esclude di un ritorno anticipato.

Fonte: Maurizio Nicita GdS