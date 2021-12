Per Aguissa una piccola speranza di riaverlo per fine anno

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, domani squalificato in panchina, al suo posto ci sarà il suo vice Domenichini, si augura che nelle prossime settimana ci possa essere una fiammella di luce in fondo al tunnel. Una di queste potrebbe arrivare da Andre Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Camerun, fermo dalla trasferta di Mosca contro lo Spartak, ieri per la prima volta ha svolto lavoro personalizzato in campo. La speranza di tutti è che tra la gara interna contro l’Empoli, oppure al “Meazza” contro il Milan. La prossima settimana sarà decisiva. Senza dimenticare che a breve si negativizzerà il tampone di Zanoli per la fascia sinistra. Insomma si attende la luce in fondo al tunnel.

Fonte: F. Mandarini CdS