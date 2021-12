Ounas, il retroscena di Cosmi: «Il calciatore deve essere coccolato!»

Prima di fare ritorno a. Napoli, il prestito a Crotone di Adam Ounas è stato gestito sul finale di stagione da Serse Cosmi, che ha svelato un retroscena su Spalletti. «Luciano mi ha chiamato appena venuto a Napoli, c’è un buon rapporto e voleva capire qualcosa su Ounas. Non si spiegava tanto talento però non valorizzato» ha detto Cosmi. «Io ho allenato Di Natale, Muriel, Cuadrado, Miccoli: lui è a quel livello tecnico. La differenza però la fa la testa. Rispetto ad altri giocatori ha bisogno di essere coccolato ma il mestiere dell’allenatore è anche questo».«Ounas è stato preso anche facendo un sacrificio dal Crotone, lui sotto l’aspetto tecnico e fisico è a livello dei grandi, gamba da campione» ha aggiunto a Radio Marte. «Deve migliorare alcuni aspetti fisiologici e già ha dimostrato l’anno scorso di essere un ottimo giocatore, anche quest’anno nelle volte in cui è stato impiegato. Purtroppo ha avuto una serie di infortuni che hanno penalizzato lui e il Napoli. Avrebbe fatto veramente comodo in alcune partite alla squadra».

Fonte: mattino.it