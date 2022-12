ONE STATION RADIO – S. De la Fuente (all. Como Women): “Il movimento femminile? I recenti mondiali dell’Italia sono stati determinanti”

Durante la trasmissione di One Station Radio, “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, Andrea Fiorentino e Mimmo La Marca, è intervenuto il tecnico del Como Women Sebastian De La Fuente. “Obiettivi del Como Women? Quest’anno ci sono stati diversi cambiamenti, da quelli societari, alla squadra passando per lo staff tecnico. Si punterà alla crescita per i prossimi due/tre anni, anche se questa stagione, cercheremo di ottenere il massimo. Sul campionato di serie B, sono d’accordo con te, c’è stata una crescita importante a livello tecnico, ma anche tattico, dove sicuramente si vedono partite davvero belle. Questo è un aspetto importante per l’intero movimento. A proposito di questo tema, penso che gli ultimo mondiali, dove l’Italia è arrivata tra le prime 8, ha portato indubbiamente ad un netto miglioramento e forse anche una sveglia in senso generale. Si può dire che si stanno facendo passi in avanti. Il settore giovanile? E’ sicuramente molto importante per i club e per renderli ancora più competitivi. In generale nel femminile si sta dando la giusta importanza e sono certo che si andrà avanti su questa strada”.

