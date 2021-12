Napoli/Atalanta, a buon ritmo la vendita dei biglietti: curve esaurite

Per il Napoli (in campo) viste defezioni ed infortuni non sarà certo una passeggiata, anche perchè dall’ altro lato c’è un avversario storicamente ostico. Sarà necessario, mai come in questo caso, l’apporto del Maradona come 12esimo. E lo stadio, pian piano sembra riempirsi. Infatti, prosegue a buon ritmo la vendita libera dei biglietti per Napoli vs Atalanta, che si disputerà sabato sera alle ore 20.45 presso lo Stadio di Fuorigrotta. Esaurita ieri la Curva B superiore, viaggia positivamente anche la vendita per Curva A e Distinti che sono vicini al sold-out. Di seguito prezzi e dettagli forniti dal club azzurro.

Tribuna Posillipo € 75,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00