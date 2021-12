Manolas e la nostalgia chiamata Grecia

Il Napoli e Manolas, un matrimonio calcistico che rischia di terminare prima del tempo. In estate il difensore ex Roma, voleva tornare in Grecia, destinazione Olimpiacos, per ritrovare la continuità e il terreno di gioco. La trattativa non andò a buon fine, visto l’alto ingaggio del giocatore. La sessione di mercato invernale, si tornerà alla vecchia querelle estiva, ovvero Manolas e la nostalgia ellenica. Domani infatti Spalletti, tecnico che lo ha allenato in giallorosso, gli preferirà Juan Jesus, per sostituire l’infortunato Koulibaly. La sensazione è che se non arriva un sostituto sul mercato, difficilmente partirà Manolas.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport