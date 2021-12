Infortuni: i viaggi non fanno bene ad Ounas

Ounas è uno di quelli a cui la gita in nazionale, con i viaggi e i cambiamenti climatici, non ha fatto bene. A lui come al romanista Spinazzola, spazzato via durante l’Europeo e ancora in convalescenza per la rottura del tendine d’Achille. Il Brasile è stato devastante anche per lo juventino Danilo, per non parlare dello strano caso di Ramsey che gioca solo con il Galles. E la Juventus ha dovuto rinunciare di recente a Chiesa, che non si è fermato un attimo e alla fine si è arreso. La speranza è che Dybala ora resista all’usura, dopo uno storico di infortuni lungo così, e che Chiellini torni affidabile nonostante gli acciacchi dell’età. Grane pure per Inzaghi all’Inter: De Vrij, un punto fermo per la difesa, si è fatto male con la nazionale olandese e non è ancora rientrato. Fonte: CdS