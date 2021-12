Infortuni: è il Milan che paga più caro, ma il Napoli “non sta a guardare”

Lo studio del CdS svela un totale di 237 giocatori infortunati nei primi quattro mesi della stagione, compresi i casi di coloro che sono tornati rotti dalle nazionali. I club hanno pagato il depauperamento degli organici con un dato aggregato di 1053 partite saltate. La squadra al vertice della demolizione, oltre che vicinissima al picco della classifica, è il Milan con 21 giocatori infortunati e 136 partite perdute. Kjaer, purtroppo per lui e per Stefano Pioli, peggiorerà la media generale. Che già ha visto cadere uno dopo l’altro Ante Rebic, che ha avuto due infortuni e sarà fermo fino a gennaio, più Giroud, Calabria, Krunic e Messias, solo per citare le situazioni più severe. Senza contare Maignan che ha avuto un infortunio traumatico non addebitabile all’insieme degli sforzi. Discorso che nel Napoli può riguardare anche Osimhen, che si è spaccato la faccia contro l’Inter, ma non Anguissa, bloccato dai muscoli come Ounas, due volte tradito dalle proprie fibre. Fonte: CdS