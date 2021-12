Infortunati in casa Napoli: il dottor Canonico ne parla a Radio Kiss Kiss

La situazione infortunati in casa Napoli preoccupa tifosi, addetti ai lavori e, anche se non lo ammetterà mai, mister Spalletti. Il tecnico, per la sfida contro l’Atalanta di domani sera ha tante defezioni. Per parlare in maniera precisa di diagnosi e tempi di recupero, il medico della SSCN interverrò alle ore 13,00 presso la radio ufficiale del club per informare sulle reali condizioni dei calciatori fermi ai box perchè infortunati