In vista dell’Atalanta cauto ottimismo per Fabian Ruiz e Insigne

L’allenato di oggi a Castel Volturno, al Training Center Konami, sarà importante per Spalletti e il suo staff, perchè si conosceranno con certezza le condizioni di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne. Il centrocampista spagnolo ha riportato una tendinopatia aduttoria e dell’ileopsoas destro e riguarda muscolo del flessore dell’anca. Il capitano una contrattura del soleo sinistro. Nulla di serio, rispetto a Koulibaky naturalmente, ma che ad oggi li mettono in dubbio per la sfida contro l’Atalanta. La seduta mattutina sarà decisiva e allora si prenderà una decisione definitiva sulla loro presenza oppure no.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport